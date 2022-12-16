世界盃︱賓施馬為皇馬友賽上陣　傳獲馬克龍邀請參與決賽 (15:42)

馬克龍日前已抵卡塔爾，並現場觀看法國隊對摩洛哥隊的4強賽事。法國體育部長 Amelie Oudea-Castera向當地電視台表示，政府已著手安排計劃，獲邀的除了賓施馬，亦包括尼高路簡迪、保羅普巴、派斯奴甘佩比等因傷落選世界盃大軍的近年主力，說道：「這是總統的意願，希望每位都參與其中。」

賓施馬在世界盃開鑼前夕因大腿傷返回馬德里，但法國隊主帥迪甘斯未在名單中剔除他，引來回歸擔任奇兵的揣測。這名35歲射手上周末復操，在昨日的友賽據報上陣30分鐘。西班牙傳媒指皇馬已對他赴卡塔爾開綠燈，即使迪甘斯近日被問到賓施馬回歸機會時反應冷淡，球員暫無意回去，但鑑於馬克龍挽留基利安麥巴比留在巴黎聖日耳門的往事，不應低估其遊說能力。至於普巴與盧卡斯靴南迪斯則據報不獲所屬球會放行。

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