短池世界賽︱何甄陶50自僅差亞洲紀錄0.04秒　第5入準決賽 (12:23)

25歲的何甄陶去年世界賽在50自殺入決賽取第8，並開始保持50自香港紀錄。他今日初賽反應時間為0.59秒，首25米轉池以10.19秒排第13，最終游出20.99秒，較去年時間快0.23秒，總時間排第5。

初賽首名的開曼群島隊20歲新星佐敦曲斯（Jordan Crooks）以20.36秒，成為史上第5快飛魚。東道主的100自冠軍查美斯（Kyle Chalmers）、英國隊的6月長池賽冠軍柏路特（Benjamin Proud）、法國隊的東京奧運銀牌得主馬諾多（Florent Manaudou）、匈牙利隊的歐洲冠軍沙保（Szebasztian Szabo）、松井浩亮等人亦輕鬆入準決賽。

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在男子200米蛙泳，上月在世界盃分站兩度刷新港績的 Adam Chillingworth，以2分6.46秒排第14，距第8名過關的巴西泳手2.09秒，但就快過個人保持的舊紀錄0.67秒。日本隊名將瀨戶大也、渡邊一平、美國隊的芬克和中國隊的覃海洋等晉級下午決賽。Chillingworth之後與卓銘浩、關鵬及吳欣鍵在男子4x200自接力雖敬陪末席，但7分21.61秒時間快舊紀錄5.91秒。

其餘港將方面，日前創下男子100米背泳紀錄的伍棹然未能延續首日氣勢，在50背只以23.83秒排第25，與關鵬、施幸余、何南慧在男女混合4x50米自由泳接力，亦以1分34.98秒場得第13。主項蝶泳的陳健樂在女子50自游出25.61秒排第30，常鈺涓則在女子200蛙得第25，時間為個人最佳的2分26.76秒。

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