世界盃︱波蘭球證首執法決賽　20年前被逐後立志執哨終登殿堂 (10:17)

Adam Lyczmanski 是說此番話的人，他接受波蘭傳媒訪問時稱， Marciniak 20年前還是一位波蘭第4級別聯賽球會的後衛，一仗領兩黃一紅而被Lyczmanski 激發成為球證。Lyczmanski笑言與對方經常提起這段軼事，又補充：「我不記得他的球技如何，但總想起他是場上的領袖，不斷提場，而文靜的人很難會是在場上拿著哨子的那個人。」

1981年出生的 Marciniak ，28歲已開始在波蘭頂級聯賽執法，兩年後成為FIFA認可的國際球證，並開始在歐洲盃賽執法，曾為2018年歐洲超級盃鳴笛。國際賽方面，他曾於2015年的U21歐國盃擔任決賽球證，亦有參與2016年歐洲國家盃及2018年世界盃。至於在今屆比賽，他就為法國隊贏丹麥隊的分組賽，以及16強阿根廷淘汰澳洲隊一仗執法，都沒引起大爭議，而法、阿兩軍分途闖入決賽，相信是他獲名哨哥連拿欽點，成為波蘭首位世界盃決賽球證的主因。其同鄉 Pawel Sokolnicki 與 Tomasz Listkiewicz 會是決賽旁證。35歲的卡塔爾人 Abdulrahman Al Jassim 則會是季軍戰：克羅地亞對摩洛哥的主球證。

另外，摩洛哥足總就4強不敵法國隊一仗，就執法爭議向FIFA書面投訴。墨西哥籍球證 Cesar Ramos 與視像裁判（VAR）團隊該仗在摩軍翼鋒保法爾被迪奧靴南迪斯撞跌，以及中場阿馬拿接應罰球時禁區內倒地後，都沒判罰法國隊球員，給予摩軍12碼。

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