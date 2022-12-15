世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾繁華背後　外勞揮汗功不可沒 (22:50)

明報記者 鄧宗弘 卡塔爾直擊

卡塔爾銳意發展成體育盛事和旅遊之都，世盃前後多項大型基建上馬，建造業、酒店、零售與服務業等均需大量勞動力。本報記者來到卡塔爾接近一個月，跟不少外勞交流過，例如已在卡塔爾生活10年的菲律賓女性Mylene，於多哈瓦其夫傳統市集內，一直在女性服飾店舖任職店員，會說阿拉伯話的她笑言「差不多已是卡塔爾人」，逢周五會去教堂。巴基斯坦籍青年Shakeel在卡塔爾送外賣維生，起初雖不太習慣當地炎熱天氣，而且只打算逗留一年，但他稱已開始享受這裏的生活。為球場裝建設備的印度籍工人、尼泊爾籍的日式餐廳經理Iroj，還有中東餐廳店員，遇見時總會面帶笑容，主動多談。

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