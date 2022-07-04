足球︱學界決賽遭灑水系統影響　康文署致歉　「已告誡職員免同類事件發生」 (19:55)

相關新聞：足球︱球場灑水致提前互射12碼 聖若瑟挫男拔萃重奪D1冠軍

賽事由聖若瑟書院對拔萃男書院，該戰在學體會租場完結時間下午6時前未能完成，在球賽完場前一分鐘，場內開始灑水保養，球證與兩隊商討後決定直接完場射12碼。互射12碼期間，球場灑水如常進行，有球員在主射極刑時碰着灑水系統向禁區射水，猶如置身雨戰，最終聖若瑟在互射12碼擊敗男拔萃奪冠。

事件近日惹來網民熱議，康文署回應傳媒查詢時，指出學體會港島及九龍地域中學分會當日下午3時至6時租用石硤尾公園人造草足球場舉行兩場中學校際足球比賽，其中第2場賽事（即D1決賽）原定於下午4時15分開始，但最後延至4時50分開始，因此未能於原定時間下午6時前完成。賽事負責人曾要求場地職員容許賽事繼續進行，由於當日場地已有另一球隊預約在下午6時30分使用，場地職員同意賽事繼續。

康文署表示，該球場自動灑水系統之前已設定於下午6時07分開始運作，原意是讓球場能維持良好狀態下，給下一場球員使用。場地職員雖同意第2場賽事可以繼續進行，卻沒有關閉自動灑水系統，承認有關做法並不合理，認為職員應考慮實際情况關閉自動灑水系統，以免影響在場人士，並已告誡有關職員，對事件及受影響人士表示歉意。康文署亦已提醒所有場地人員，應考慮場地實際情况，與活動主辦單位保持緊密溝通，避免同類事件再發生。

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