桌球｜傅家俊英格蘭賽晉次圈　梁文博反擊假波指控　稱將爆球壇內幕 (21:48)

今年10月於主場取得香港桌球大師賽亞軍的傅家俊，近期接連於英倫出戰，他前晚於英格蘭公開賽首圈面對世界排名61位的賴斯，雖首局先負，但及後連贏4局反勝，其中最後一局亦打出一棒75度，晉級32強後遇世界排名第13的英籍名將鶴健士。

另外，早前合共7名中國隊球手因被指涉及操控球賽，目前正被罰禁賽受查，當中更包括名將梁文博及顏丙濤，前者日前在個人社交平台發聲明宣布退役，又明言自己「絕無打假波」，希望相關部門好好調查清楚，並透露將大爆球壇內幕，讓公眾了解內情，稱「就把事情鬧大一點」。

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