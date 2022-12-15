足球｜C朗返皇馬操練　覓新東家拒讓文迪斯插手 (14:37)

葡軍在世界盃8強不敵摩洛哥隊出局後，C朗與女友喬治娜洛迪古絲及兒子，乘坐私人飛機離開卡塔爾。他為保持狀態而取消休假，並返回前東家皇家馬德里，獲准在Valdebebas訓練場操練4天，他更帶着兒子同行；惟C朗只是獨自訓練，未有跟皇馬球員一起練習。

上月遭曼聯解約的C朗仍是自由身，據報目前只曾收到來自沙特阿沙伯等中東地區的球會聘約，但車路士因前鋒布查日前友賽重創，有傳考慮免費簽入C朗。不過，有指C朗因早前的專訪風波與經理人文迪斯鬧不和，故在尋覓新東家一事未有讓對方插手，並交由私人顧問處理。

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