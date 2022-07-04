世界盃｜摩洛哥神奇之旅告一段落　歷拉古稱不能靠奇蹟取勝　岩拉伯特拼命防守贏掌聲 (13:32)

摩洛哥隊在賽前不被看好，但這支「亞特拉斯雄獅」在F組賽和克羅地亞隊，再連勝比利時隊和加拿大隊，出線後更先後淘汰西班牙隊和葡萄牙隊，歷史性殺入世界盃4強，為非洲足球寫下新篇章。雖然摩洛哥隊在4強以0：2負衛冕的法國隊，但主帥歷拉古賽後直言滿意麾下表現，「我們全力以赴，確實為法國隊構成麻煩，這是一項了不起的成就。我的球員渴望改寫史書，落敗實在令人難受，但你不能依靠奇蹟取勝，你只能不斷努力，這正只我們要繼續做的事」。

即使摩洛哥隊落敗，但球迷仍不斷高歌「Dima Maghreb（永遠摩洛哥）」，繼續為球員打氣。歷拉古賽後表示：「我們意識到球隊取得巨大的成就。我們在新聞、電視和社交網上看到這些照片，看到每個人都為我們感到自豪。我們想讓摩洛哥人民的美夢延續，但我們令大家失望了。」歷拉古透露，球隊在連場大戰過後，一班球員的狀態大跌，不少球員的體能只剩60至70%，他無奈表示「我覺得球隊可以走得更遠，但就是細節決定成敗，這一步實在遙遠」。

另外，摩洛哥隊中場蘇夫恩岩拉伯特拼命防守麥巴比的表現也贏盡掌聲，當後者在左路快放時，岩拉伯特窮追不捨，至底線精準飛剷破壞攻勢，甚至鏟爛麥巴比的波砵，逼得對方換鞋。就連法國總統馬克龍賽後已特意走入摩洛哥隊更衣室，大讚岩拉伯特是今屆世界盃最佳中場。

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