世界盃｜球場上各為其主　麥巴比阿舒拉夫賽後化敵為友 (12:39)

PSG在今年1月到訪卡塔爾時,麥巴比和阿舒拉夫曾在教育城球場接受訪問,當時麥巴比笑言:「法國晉級後會對摩洛哥,到時我會摧毀我的老友。」阿舒拉夫在旁表示要踢走對方,麥巴比續指「這令我有點傷心,但這就是足球」。

法國隊在世界盃4強與摩洛哥隊碰頭,活躍於左路的麥巴比亦跟司職右閘的阿舒拉夫正面交鋒,最終兩隊只能活一隊之下,法國隊以2:0拿下勝利,晉級決賽。麥巴比和阿舒拉夫賽後立即化敵為友,穿上對方的球衣,麥巴比更留在球員通道安慰好友。

摩洛哥隊成為首支打入世界盃4強的非洲球隊,麥巴比認為阿舒拉夫的成就也足以載入史冊,這名23歲法籍星將在社交網表示,「不要傷心,兄弟。你改寫了歷史,所有人都會為你自豪」。

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022