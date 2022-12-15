世界盃｜球場上各為其主　麥巴比阿舒拉夫賽後化敵為友 (12:39)

PSG在今年1月到訪卡塔爾時，麥巴比和阿舒拉夫曾在教育城球場接受訪問，當時麥巴比笑言：「法國晉級後會對摩洛哥，到時我會摧毀我的老友。」阿舒拉夫在旁表示要踢走對方，麥巴比續指「這令我有點傷心，但這就是足球」。

法國隊在世界盃4強與摩洛哥隊碰頭，活躍於左路的麥巴比亦跟司職右閘的阿舒拉夫正面交鋒，最終兩隊只能活一隊之下，法國隊以2：0拿下勝利，晉級決賽。麥巴比和阿舒拉夫賽後立即化敵為友，穿上對方的球衣，麥巴比更留在球員通道安慰好友。

摩洛哥隊成為首支打入世界盃4強的非洲球隊，麥巴比認為阿舒拉夫的成就也足以載入史冊，這名23歲法籍星將在社交網表示，「不要傷心，兄弟。你改寫了歷史，所有人都會為你自豪」。

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