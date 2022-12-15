世界盃｜馬克龍見證法國隊再闖決賽　開腔力撐迪甘斯留任 (11:40)

法國隊贏波後，總統馬克龍到更衣室與球員慶祝，他表示：「法國人需要簡單而純粹的快樂，體育可以提供這種快樂，尤其是足球。我們承受了很多苦難，但我看到一支偉大的球隊，非常感謝迪甘斯和法國隊，這是一個融合不同世代的團隊。」

法國隊主帥迪甘斯在球員時代，曾以隊長身分領軍在1998年首奪世界盃，到2018年他轉執教鞭後再次捧起大力神盃，是史上第3名個分別以球員和領隊身分奪冠之人。法國總統馬克龍也點名稱讚迪甘斯，後者將於月底約滿法國足總，馬克龍亦開腔表示迪甘斯「必須留任」，他說：「假如我們再次捧盃，迪甘斯當然要留下來，這支法國隊令我感到自豪。」

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