世界盃｜基沙文表現全能　進攻如施丹柏天尼混合體　獲普巴大讚「基沙文簡迪」 (10:04)

基沙文雖為進攻球員，但他在防守上的貢獻良多，他此役有2次解圍、2次攔截及2次成功剷波，在4強戰擊敗摩洛哥隊的跑動覆蓋圖顯示，其覆蓋範圍近一半球場，就如以跑動力見稱的法籍防中尼高路簡迪一樣，而保羅普巴賽後亦在IG限時動態稱他為「基沙文簡迪」，讚揚他在防守上的貢獻。

此外，基沙文進攻上表現出色，48次觸球並有81%傳球成功率，他更交出4次關鍵傳送，在今屆世盃累積創造21次機會，是繼1986年的阿根廷「球王」馬拉當拿（27次）後，首個在單屆世界盃創造機會超過20次球員。就連法國隊名宿杜加里也對此子讚不絕口，「基沙文是法國今屆表現最佳的球員，他是進攻發動機，每次觸球都可以帶動節奏，他就像施丹和柏天尼的混合體」。法國隊主帥迪甘斯亦指基沙文的作用舉足輕重，「他就像所有世界頂級球員一樣，在愈重要的大賽，就會交出愈好的表現」。

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