世界盃︱法國2：0挫「黑馬」摩洛哥　決戰阿根廷爭衛冕 (04:57)

衛冕的法國隊今晨（15日）於世界盃4強憑迪奧靴南迪斯及高路梅安尼各建一功，以2：0擊敗「黑馬」摩洛哥隊，將與阿根廷隊爭冠。

有總統馬克龍入場打氣的法國，今仗沿用4-2-3-1陣式，惟與上一圈淘汰英格蘭有兩個正選變更，包括中場由尤素夫科芬拿頂替有傷病的拉比奧特，以及中堅伊巴希馬干拿迪取代烏柏美卡奴，伙拍華拉尼鎮守中路。摩洛哥方面則與上仗擊敗葡萄牙同樣有兩個正選變動，並改踢3中堅5後衛陣式，由達尼、沙爾斯及艾耶美克鎮守防線，而後衛馬沙拉奧則代替中場阿馬拿擔正串演左閘。

法國開賽僅5分鐘，由華拉尼傳直線予基沙文，後者再交予中路的基利安麥巴比，他連環施射雖被對方守將封阻，但皮球落入左閘迪奧靴南迪斯腳下，他面對出迎的摩洛哥門將保奴，近門第一時間凌空射彈地波入網，為「高盧雄雞」領先1：0，亦是今屆首名球員射破摩洛哥的大門。

及後摩軍反撲亦不乏具威脅攻勢，其中22歲新星奧拿希於10分鐘遠射死角，被法國門將洛里斯撲出。18分鐘，基奧特接應傳送力壓沙爾斯攻門中柱彈出，3分鐘後，負傷上陣的沙爾斯未能堅持下去，無奈退下火線，由中場入替改回踢4後衛。36分鐘，麥巴比藉反擊殺入禁區射門被對手護空門，基奧特12碼點補射半空門出界，未能拉開比數。

戰至45分鐘，上仗為摩洛哥頂入奠勝球的前鋒安尼斯利，藉角球攻勢於禁區內施展倒掛金勾但中柱彈出，令法國以1球領先半場。

下半場摩洛哥多次憑側擊製造威脅，但獨欠埋門一腳。反而於79分鐘被麥巴比禁區內施射被封阻後，由後備上陣不足1分鐘的高路梅安尼於右路門前「執雞」成功，拉開至2：0。最終法國以兩球淨勝摩洛哥，歷來第4次殺入世盃決賽，將與阿根廷隊於下周日晚決戰，爭取隊史首次衛冕世盃。而摩軍則會於周六晚與克羅地亞踢季軍戰。