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世界盃直擊：圖輯︱文化村反映卡塔爾往昔　遊牧捕魚採珠維生　與今油王形象成強烈對比 (23:45)

卡塔爾以天然氣成為中東富國，不過現在的「土豪油王」形象，跟過去原來有很大落差。從卡塔爾國家博物館等地了解到，古時的卡塔爾居民原來是一群遊牧民族，後來沿海岸線定居，開始以出海捕魚和養殖珍珠為主要收入來源。

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