世界盃直擊：圖輯︱文化村反映卡塔爾往昔　遊牧捕魚採珠維生　與今油王形象成強烈對比 (23:45)

明報記者 鄧宗弘 卡塔爾直擊

位於多哈的「卡塔拉文化村」（Katara Cultural Village），其附近的卡塔拉沙灘內有市集展示了昔日卡塔爾漁民的生活，，由漁民居所模樣，到有專人示範編織漁網、裝飾船身和採摘珍珠等情况，令球迷旅客來到多哈看世界盃比賽之餘，又能從這裏感受和了解更多卡塔爾的歷史文化。

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