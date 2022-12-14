世界盃︱法國4強大戰「巨人殺手」摩洛哥　華拉尼籲隊友勿過分自信 (20:19)

撇開分組賽尾輪因已篤定出線16強，遣多名副選披甲下負突尼斯隊而論，法國隊今屆世界盃表現四平八穩，惟面對過去兩圈連續爆冷先後淘汰西班牙和葡萄牙隊、破天荒成為首支闖入4強的非洲球隊摩洛哥，華拉尼絕不掉以輕心。他說：「對方既可參戰這階段的比賽，我們亦自信擁有足夠經驗，避免跌進太過自信的陷阱。摩洛哥的防守能力非常好，極難對付。這是準決賽，為了晉身決賽，你必須全場每一刻都全力以赴。」

這名「高盧雄雞」副隊長續指出，摩洛哥的長處是體能極佳，突擊和死球戰術均可令敵軍險象環生，右閘祖利斯古迪認同道：「摩洛哥不會讓對手有時間控球和組織，而且用球非常有效率，在尋找雙翼薛耶治及保法爾反擊前，全隊整合速度很快。我認為己隊須行軍迅速，才可破壞對方的平衡。」

法國的最大武器，很可能是暫以5個入球領前射手榜的基利安麥巴比，但摩洛哥教練歷拉古說：「只專注防範他是錯誤的。他那活躍於中前場的隊友基沙文正處於最佳狀態，還有一個勇銳翼鋒奧士文尼迪比利。法國是世界冠軍，隊內佈滿世界級球員。」歷拉古也提及自己對麥巴比的認識程度，肯定不及身為麥巴比在球會PSG隊友的阿舒拉夫，「阿舒拉夫亦屬世界級，他與麥巴比的較量將叫人引頸以待」。此外，法國昨據報有中場曹亞文尼及中堅烏柏美卡奴，分別因碰撞和喉嚨痛沒有練習，若後者最終缺陣，或由伊巴希馬干拿迪頂上。

歷拉古稱將續用以守為攻的策略，並反問：「若你只有寥寥可數的攻門，擁有七成控球權又有何用？」並深信麾下只要比之前更野心勃勃，求勝心更飢渴及更堅毅，便可繼續改寫隊史紀錄。他最後說：「我軍並非熱門球隊，但有的是信心。你或會質疑我在癡人說夢，但我信有點瘋狂是件好事。」據報守將阿古特及路曼沙斯的傷勢近日好轉，但歷拉古表示需至最後一刻才能決定正選陣容。

另外，原本摩洛哥國營的摩洛哥皇家航空日前稱昨、今兩日加開近30班航班，將近萬名國民送赴卡塔爾支持球隊。來回兩國最大城市卡薩布蘭卡與多哈的機票，將以優惠價5000迪拉姆（約3680港元）發售。惟據報該航空公司實際上只加開了14班次，且其中7班被取消，意味最終僅得7班機飛往多哈。

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