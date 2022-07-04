世界盃︱日足協擬友賽加入互射12碼環節　冀助球員做好準備　目標2050年世盃封王 (19:26)

日本足協技術委員長反町康治表示：「日本隊過去4次躋身世界盃16強，其中兩次遺憾地在互射12碼階段落敗，我認為往後球隊不能再抱『將此交託給運氣』的想法，我們將積極考慮在往後的友賽，與對戰國提出不論比賽有沒有分出勝負都進行互射12碼的練習。」他又坦言，雖然與正式賽事會有不同的緊張感，但希望球員藉這些練習機會做好準備，提高決勝負時的精神強度，而有關安排將包括所有日本梯隊，其中正於巴拉圭進行友誼賽的日本U16，將在接下來友賽智利、哥倫比亞及巴拉圭隊進行互射12碼。

此外，反町又明言日本足協的目標是希望2050年能主辦世界盃並奪得冠軍，而中期目標是2030年殺入4強。

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