短池世界賽｜何詩蓓100自複賽次名晉級　明午決賽爭金 (18:00)

國際泳聯（FINA）短池游泳世界錦標賽今日（14日）假澳洲墨爾本續演次日賽事，香港「女飛魚」何詩蓓上午在女子100米自由泳初賽首名過關，下午在複賽第2組游出51.69秒，僅慢澳洲籍勁敵愛瑪麥姬安0.41秒，總成績次名晉級決賽，並於香港時間明午4時35分將力爭衛冕。
何詩蓓今早在女子100米自由泳初賽游出52.04秒，以總成績首名晉級，而她在複賽第2組與近態大勇的愛瑪麥姬安同場較量。這名港將起步稍慢，頭25米轉池僅排第7，但她在頭50米已追上第3，在第3次轉身後縮窄差距，終游出51.69秒觸池，僅慢愛瑪麥姬安0.41秒排第2，至於另一東道主名將麥迪遜韋臣則以51.82秒緊隨其後。
女子100自決賽將於明午4時35分上演，港隊的獎牌希望何詩蓓將力爭衛冕，並放眼突破其個人最佳時間（PB）兼亞洲紀錄的50.79秒。這名東京奧運雙銀得主早前在一連三站的短池世界盃未逢敵手，在100及200自皆贏得「三冠后」。
另外，美國隊在男女混合四式接力決賽游出1分35.15秒，打破世界紀錄奪金；而羅馬尼亞籍泳手波波域斯在男子100自複賽則以45.91秒刷新青年世績。
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