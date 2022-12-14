世界盃︱葡萄牙傳炒山度士　曾邀摩連奴兼教　料U21主帥雷佐基升職 (14:46)

綜合葡、意兩地報道，葡國足總早視摩連奴為山度士的繼任人首選，因此近日已接洽對方，摩帥也非常樂意執教祖國的代表隊。不過，摩連奴與羅馬的合約要到2024年才屆滿，會方無意放走或與國家隊共用他。其他潛在新帥人選——法甲里爾的方辛卡、巴甲彭美拉斯的阿布費拉拿（Abel Ferreira）情況亦相近，故此雷佐基升職會是最正常的發展。

49歲的雷佐基球員時代司職左後衛，生涯主要在波圖及士砵亭度過，曾替葡萄牙大國腳上陣45次，2006年掛靴，4年後加入葡軍擔任U21教練至今，去年領軍殺入U21歐國盃決賽，惜不敵德國隊。

無論葡軍下任主帥誰屬，都要處理隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）去留問題。葡萄牙《晨郵報》稱C朗覺得自己兩年後雖然已達39歲之齡，但仍可以在歐國盃有一番作為，不會退出國家隊。上月遭曼聯解約的他，據報已收到來自沙特阿沙伯等中東地區的球會聘約。不過，車路士因前鋒布查日前友賽重創，有傳考慮免費簽入C朗，相信續留英超對C朗會是較吸引的選擇。

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