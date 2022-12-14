世界盃｜與美斯並肩實現童年夢想　艾華利斯衝鋒陷陣成阿根廷殺著 (12:55)

自從阿古路退役後，阿根廷隊主要由拿達路馬天尼斯擔任正選前鋒，但這名國際米蘭射手今屆賽事首兩仗沒有入球和助攻，最終在第3場分組賽對波蘭隊退居後備。效力曼城的艾華利斯首度正選上陣即取得入球，接着16強對澳洲又有「士哥」，再到今仗4強，他為美斯博到12碼並梅開二度，助球隊以3：0淨勝克羅地亞隊，相隔8年再入決賽。美斯賽後盛讚他「今仗比其他人都要突出，一如近仗能衝能撞」。官方數據指他今場衝刺跑動多達66次，是全場最多。

艾華利斯以22歲316日，成為繼「球王」比利之後，在世界盃4強或決賽起孖的最年輕球員。他在賽後表示，阿根廷隊踢了一場精彩的賽事，入決賽是實至名歸，並希望再下一城，贏得更多。足球記者Fabrizio Romano在社交網分享一張艾華利斯及美斯的舊合照，網上亦傳出他在12年前受訪時，直言與美斯一起踢世界盃是其夢想，「美斯是我們一家人的偶像，我和我的兄弟都很喜歡他。我自幼的夢想，就是跟美斯一起踢世界盃。」

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