世界盃｜與美斯並肩實現童年夢想　艾華利斯衝鋒陷陣成阿根廷殺著 (12:55)

自從阿古路退役後,阿根廷隊主要由拿達路馬天尼斯擔任正選前鋒,但這名國際米蘭射手今屆賽事首兩仗沒有入球和助攻,最終在第3場分組賽對波蘭隊退居後備。效力曼城的艾華利斯首度正選上陣即取得入球,接着16強對澳洲又有「士哥」,再到今仗4強,他為美斯博到12碼並梅開二度,助球隊以3:0淨勝克羅地亞隊,相隔8年再入決賽。美斯賽後盛讚他「今仗比其他人都要突出,一如近仗能衝能撞」。官方數據指他今場衝刺跑動多達66次,是全場最多。

艾華利斯以22歲316日,成為繼「球王」比利之後,在世界盃4強或決賽起孖的最年輕球員。他在賽後表示,阿根廷隊踢了一場精彩的賽事,入決賽是實至名歸,並希望再下一城,贏得更多。足球記者Fabrizio Romano在社交網分享一張艾華利斯及美斯的舊合照,網上亦傳出他在12年前受訪時,直言與美斯一起踢世界盃是其夢想,「美斯是我們一家人的偶像,我和我的兄弟都很喜歡他。我自幼的夢想,就是跟美斯一起踢世界盃。」

Things came full circle for Julián Álvarez 🙏



“What’s your dream in football?”

“Play in a World Cup.”

“Who’s your idol?”

“Messi.”



🎥: @RobertoRojas97 pic.twitter.com/kosGLtfj9W— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) December 13, 2022