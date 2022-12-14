世界盃｜阿根廷隊更衣室高歌揶揄宿敵巴西出局　美斯盼球迷一同享受決賽 (09:22)

阿根廷隊長美斯今晨（14日）三次策動進攻得手，助球隊輕取克羅地亞隊，昂首闖入世界盃決賽。他賽後表明下周日一戰會是其世盃終章，「請大家一同享受」。球隊上下更在更衣室高歌，揶揄宿敵巴西隊在上場不敵「格仔兵」。
有別於克羅地亞的8強對手巴西隊，阿根廷隊今仗放棄控球，專注突擊，前線的美斯與祖利安艾華利斯包辦3個入球和助攻。網上影片顯示球隊賽後在更衣室慶祝時，艾華利斯等人敲打垃圾筒蓋，其他隊友跟著節奏高歌揶揄宿敵：「巴西怎麼了，五屆盟主被摺皺了。美斯離開了里約熱內盧，但還是與獎盃同在。阿根廷一直夢想成為世界冠軍，給予我們勇氣……」阿根廷在去年的美洲盃則決賽挫有主場之利的巴西隊，贏得美斯生涯首個國際賽重要榮譽。影片中的歌曲自此開始流傳，但由阿根廷球員唱出則相信是第一次。
35歲的美斯今屆第5次參戰世界盃，今仗是第25場上陣，追平德國隊名宿馬圖斯，亦幾可肯定在決賽後獨佔紀錄。他今仗在34分鐘先射入12碼，累積11個世界盃入球成創阿根廷隊史。他賽後與主帥史卡朗尼都提到，在分組賽不敵沙特阿拉伯隊，36場不敗走勢告終，信心沒動搖是非常關鍵，美斯說：「即使首戰落敗，我還是很享受今屆世界盃。一直相信己隊，也希望大家相信。我們自知並非賽前奪標熱門，但己隊表現值得再次打入決賽，請大家也一同享受。」
相關報道：世界盃｜美斯顯球王功架 領阿根廷輕取克羅地亞 相隔8年再闖決賽
相關報道：世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾現代建築融合阿拉伯元素 貝聿銘遺作兼具文化底蘊
相關報道：世界盃直擊｜專訪卡塔爾世盃球場建築師 Ibrahim：喜見圖瑪瑪成摩洛哥隊福地
¡LOCURA Y DESCONTROL EN EL VESTUARIO! Argentina se metió en la final del Mundial y así se festejó la enorme clasificación en el camarín de la Selección.
📽️ IG/NicolasOtamendi30 pic.twitter.com/MOGDl6BJMN— SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2022
🎶 La letra de "Yo soy así, soy argentino"— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 Argentina 🇦🇷 (@sportingnewsar) December 13, 2022
(la que cantaron en el vestuario 😂)
"Brasilero qué pasó, arrugó el pentacampeón,
Messi se fue para Río y con la copa se quedó.
Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar
Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial... pic.twitter.com/rnRK7sO3nd