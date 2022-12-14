世界盃｜阿根廷隊更衣室高歌揶揄宿敵巴西出局　美斯盼球迷一同享受決賽 (09:22)

有別於克羅地亞的8強對手巴西隊，阿根廷隊今仗放棄控球，專注突擊，前線的美斯與祖利安艾華利斯包辦3個入球和助攻。網上影片顯示球隊賽後在更衣室慶祝時，艾華利斯等人敲打垃圾筒蓋，其他隊友跟著節奏高歌揶揄宿敵：「巴西怎麼了，五屆盟主被摺皺了。美斯離開了里約熱內盧，但還是與獎盃同在。阿根廷一直夢想成為世界冠軍，給予我們勇氣……」阿根廷在去年的美洲盃則決賽挫有主場之利的巴西隊，贏得美斯生涯首個國際賽重要榮譽。影片中的歌曲自此開始流傳，但由阿根廷球員唱出則相信是第一次。

35歲的美斯今屆第5次參戰世界盃，今仗是第25場上陣，追平德國隊名宿馬圖斯，亦幾可肯定在決賽後獨佔紀錄。他今仗在34分鐘先射入12碼，累積11個世界盃入球成創阿根廷隊史。他賽後與主帥史卡朗尼都提到，在分組賽不敵沙特阿拉伯隊，36場不敗走勢告終，信心沒動搖是非常關鍵，美斯說：「即使首戰落敗，我還是很享受今屆世界盃。一直相信己隊，也希望大家相信。我們自知並非賽前奪標熱門，但己隊表現值得再次打入決賽，請大家也一同享受。」

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