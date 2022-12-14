世界盃｜美斯顯球王功架　領阿根廷輕取克羅地亞　相隔8年再闖決賽 (04:54)

世界盃今晨（14日）上演首場4強大戰，阿根廷隊再憑球王美斯傳射居功，以及祖利安艾華利斯梅開二度，以3：0輕取克羅地亞隊，相隔8年再闖決賽，爭取自1986年以來再奪冠軍，亦是已宣告今屆最後探戈的美斯，距圓世盃冠軍夢僅一步之遙。

阿根廷與上仗鬥荷蘭對比僅有1個正選調動，並改踢4後衛以4-4-2陣式迎敵；克羅地亞則沿用上仗淘汰巴西相同人腳，以4-3-3陣式應戰。

兩軍今仗開賽初段試探為主，直至25分鐘才由阿根廷中場安素費南迪斯的遠射中門，但被今屆表現突出的「格仔軍」門將利華高域撲出。

32分鐘，阿根廷前鋒祖利安艾華利斯接應一次反擊長傳，殺入禁區後被利華高域撲跌，博得12碼，美斯隨後操刀中鵠領先，取得個人在世盃歷來第11球，超越名宿「戰神」巴迪斯圖達獨佔隊史紀錄，亦是世盃有16強淘汰賽制起，歷來第5名連續3圈均有入球的球員。

及後克軍反撲未見成效之餘，更於39分鐘一次短角球攻勢被對手打反擊，由艾華利斯再闖禁區，藉對手左閘波拿蘇沙解圍不成，輕鬆射破利華高域十指關，領先2：0完半場。

下半場克羅地亞隨即接連作出3個調動加強進攻，但一直未能製造具威脅埋門，反而於69分鐘被美斯表演球王本色，憑盤扭技巧壓過克軍今屆表演出色的年輕中堅加華迪奧爾，輕鬆殺入禁區短傳予艾華利斯射成3：0。末段大局已定下阿根廷亦換入今屆未曾上陣的球星保羅戴巴拿，而克軍亦換走可能是最後一屆征戰世盃的四朝元老莫迪歷。

最終雙方未再增添紀錄，阿根廷淨勝克羅地亞3球，一報上屆於分組賽以同樣比數落敗之仇，兼且相隔8年再闖決賽，令已宣告今屆最後探戈的美斯，距離一圓世盃冠軍夢僅一步之遙。