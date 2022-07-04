F1︱愛快領隊過檔法拉利　再拍陸奇尼劍指總冠軍　麥拿侖威廉士勢同日換帥 (17:55)

54歲的華蘇亞早年組織個人車隊ASM及ART時，咸美頓、羅斯保、哥桑及陸奇尼等名將都曾在他麾下贏過GP2（F2前身）或F3賽事總冠軍。他2016年首度踏足F1，加盟雷諾（阿爾派前身），翌年轉投蘇巴（愛快羅密歐前身），過去5年將車隊由包尾大幡帶回中游。

另一方面，愛快羅密歐盛傳將聘請麥拿侖總監施度（Andreas Seidl），填補華蘇亞離隊的空缺，以處理與法拉利2025年引擎合約屆滿，轉與奧迪合作的過渡期。不過，今晨突離威廉士的卡比圖（Jost Capito），則據報不在麥拿侖下任領軍人物的考慮之列。

另外，本田車廠公布向國際汽聯（FIA）註冊，有意成為2026年新規例後的引擎供應商，為重返F1鋪路。惟現與本田合作的紅牛，早前已公布會在新規例下自行研發引擎。

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