世界盃｜馬古尼世盃表現可人　坦夏格促將勇態帶回曼聯 (18:05)

英格蘭隊上周在世界盃8強被法國隊淘汰後，大軍日前已返國，正率領曼聯在西班牙集訓的坦夏格說：「明顯地，哈利馬古尼能在頂級水平賽事立足。他曾在曼聯表現不濟，遇上一些困難，卻在英格蘭每仗都擔正，並有可人演出。他目前既穩定又充滿信心，這對曼聯十分重要。我們要求他將其勇態帶回球會。」

據網站whoscored統計所得，馬古尼在世盃5仗共比賽470分鐘，平均3.6次解圍、3次頂贏對手及6.6次長傳均是英軍中最多，而0.6次封阻也與史東斯及迪格蘭賴斯並列榜首。

曼聯將於下周三復賽，在英格蘭聯賽盃主場迎戰暫列英冠榜首的般尼，料馬古尼將因出席世盃而避戰，惟在本月27日在英超主場對諾定咸森林則勢可復出，事關後防拍檔利辛度馬天尼斯及華拉尼，分別協助阿根廷和法國隊打入4強，將會較遲歸隊。坦夏格叮囑馬古尼道：「最高水平的比賽有一項戒條，就是你必須把握機會。他現在有這個機會了。我肯定他擁有融入球隊風格和系統的潛質。」

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