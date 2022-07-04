世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾現代建築融合阿拉伯元素　貝聿銘遺作兼具文化底蘊 (23:24)

明報記者 鄧宗弘 卡塔爾直擊

多哈市中心內不少新建建築甚具特色，如坐落人工半島上的伊斯蘭藝術博物館，建築蘊含伊斯蘭教文化，館內外都相當華麗，翻新一年半後於今年10月重新開放。附近還有另一建築風格的卡塔爾國家博物館，以沙漠為主色甚有層次感，於2019年重新建成如今面貌。其餘例如卡塔爾國家會議中心、卡塔爾國家圖書館、教育城內的清真寺，以至路薩爾新市鎮的「Al Sa’ad Plaza」高塔，都是旅客來到卡塔爾的建築景點。世界盃影響下卡塔爾有高樓大廈和遊客新區相繼落成啟用，繼續為長遠建構旅遊事業。

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