世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾現代建築融合阿拉伯元素　貝聿銘遺作兼具文化底蘊 (23:24)

自2006年舉辦多哈亞運後，卡塔爾城市急速發展，市中心有不少繁華建築，具現代化設計或融合阿拉伯文化元素，由已故美籍華裔著名建築師貝聿銘生前最後作品的伊斯蘭藝術博物館，以至有「沙漠玫瑰」之稱的卡塔爾國家博物館等，既可欣賞建築，又可入內參觀了解卡塔爾文化歷史。
明報記者 鄧宗弘 卡塔爾直擊
多哈市中心內不少新建建築甚具特色，如坐落人工半島上的伊斯蘭藝術博物館，建築蘊含伊斯蘭教文化，館內外都相當華麗，翻新一年半後於今年10月重新開放。附近還有另一建築風格的卡塔爾國家博物館，以沙漠為主色甚有層次感，於2019年重新建成如今面貌。其餘例如卡塔爾國家會議中心、卡塔爾國家圖書館、教育城內的清真寺，以至路薩爾新市鎮的「Al Sa’ad Plaza」高塔，都是旅客來到卡塔爾的建築景點。世界盃影響下卡塔爾有高樓大廈和遊客新區相繼落成啟用，繼續為長遠建構旅遊事業。
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