世界盃直擊｜名宿雲集與世盃工人組隊友賽　迪比亞路大戰泰利　FIFA會長客串球證 (15:03)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

圖瑪瑪球場完成今屆世盃8場比賽，包括6場分組賽、1場16強及8強後，在卡塔爾當地時間周一晚上舉行一場雲集名將與24名卡塔爾世盃球場工人混合兩隊踢一場友誼賽，藉此向今屆世盃幕後數千名工作人員「功臣」致敬。名宿陣容包括卡富、羅拔圖卡路士、泰利、辛尼迪、施多夫、馬基里尼、迪高、卡希爾、佐卡夫、沙加度、迪比亞路及馬達拉斯等。

賽事分上、下半場各踢30分鐘，5409名世盃工作人員、義工及球迷獲邀免費入場觀戰，FIFA會長恩范天奴更穿上球證制服入場，落場執法了數分鐘，還給予迪比亞路一張黃牌。

雖然意大利隊無緣今屆世盃決賽周亮相，不過兩名意軍2006年世盃冠軍成員迪比亞路及馬達拉斯，透過這場賽事在卡塔爾的球場為意大利「登場」。賽果方面，最終身穿黃衫的「Team B」憑葡萄牙名宿紐奴高美斯於12分鐘頭槌先開紀錄，加上迪比亞路博得12碼兼親自操刀中鵠，上半場領先兩球下，完場前再由其中一名世盃工人埋齋，以3：0大勝有巴西及英格蘭前隊長：卡富和泰利領軍的「Team A」綠衫隊。

雖然是友賽，不過一眾名宿並無欺場，不乏飛鏟等「埋牙」場面。迪比亞路曾嘗試單挑泰利再勉強擺脫對方傳中；卡富一度串演前鋒更勁射破網，但被判越位慘食「詐糊」，令他狀甚無癮；原本擔任「Team B」黃衫軍領隊的卡路士，完場前更「腳癢」除背心落場數分鐘，獲得全場歡呼喝采。

參加過4屆世盃決賽周的澳洲名宿卡希爾表示，舉行這場比賽的建議非常好，「我們這班已退役的前球員，能在球場與這班工作者一起比賽、共用更衣室，感覺真的很好和很特別」。

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