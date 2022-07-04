短池世界賽︱伍棹然刷新100背港績　伙隊友接力同獻新猷 (14:27)

伍棹然在今年7月的全港計時賽以51.87秒取得100背港績，繼而取得今次世界賽資格。他今早在初賽首50米游出24.48秒，排並列第14，但後半程速度放緩，在40名完成選手中以51.30秒排第20，距第16名的德國隊泳手差0.38秒，未能晉級準決賽。他半小時後再戰50米蝶泳，則以23.19秒排第36。過關的加拿大隊泳手Ilya Kharun及新加坡隊泳手張正偉，就分別打破此項的世青及亞洲紀錄。

至於在男子4×100自接力初賽，以卓銘浩、何甄陶、吳欣鍵及伍棹然組成的港隊雖然只排第11，但3分14.67秒的時間，較4人去年世界賽的時間快0.77秒，守尾門的伍棹然游出全隊最快一棒的47.84秒。施幸余、歐鎧淳、陳健樂及何南慧則在女子組合力游出3分40.28秒，僅慢塵封5年的舊紀錄0.1秒，同樣排第11。

賽事今午4時半將展開首日次節賽事，決出今屆首6面金牌。至於港隊獎牌希望何詩蓓，則會在明日的女子100自登場。這名東京奧運銀牌得主下周日則會力爭200自衛冕，競敵之一的中國隊泳手李冰潔今早據報因病而棄戰女子400自。

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