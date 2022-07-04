世界盃︱摩洛哥隊聲援巴勒斯坦　阿拉伯世界團結支持　國航加開航班送萬人赴卡塔爾 (12:22)

摩洛哥隊之前兩場淘汰西班牙及葡萄牙隊後，球員賽後都拉起巴勒斯坦而非摩洛哥國旗合照，展示在以巴衝突中，聲援以阿拉伯人及穆斯林為主的巴勒斯坦。效力森多利亞的後備前鋒沙比尼，更上載身披巴勒斯坦國旗的照片，寫上「自由」一詞。另外兩支阿拉伯球隊：沙特阿拉伯隊及突尼斯隊的分組賽賽事，看台亦有拉起巨型巴勒斯坦國旗。

美國《紐約時報》等指，相對於伊朗隊球迷被拒帶伊斯蘭革命前的國旗進入球場，卡塔爾在以巴爭議的處理明顯較寬鬆。與此同時，在以色列及與摩國交惡的阿爾及利亞，則據報近日有人因慶祝摩洛哥晉級而被捕。

另外，隨住摩洛哥晉級4強，最少會出戰多兩場比賽，國營的摩洛哥皇家航空公布今、明兩日加開近30班由航班，將近萬名國民送赴卡塔爾支持球隊。來回兩國最大城市卡薩布蘭卡與多哈的機票，將以優惠價5000迪拉姆（約3680港元）發售。

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