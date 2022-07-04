世界盃直擊｜瓦其夫市集丁財兩旺　成球迷逛街首選　食肆為世盃24小時營業 (23:44)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

瓦其夫市集有250年歷史，一些古舊歷史建築和小巷至今仍有保留，據稱「Waqif」在阿拉伯語意思為「站着」，「Souq」則是「市集」，因當年商人小販都是站着售貨，名稱自此流傳至今。

這個多哈最古老傳統市集，本身已是卡塔爾著名景點，因此也成今屆世盃球迷旅客在比賽以外首選逛街地方，有時人流甚至要做大型分流。市集包羅萬有當地特色商品可做手信，由過去主要賣頭巾、衣服、布料或香水，為應付世盃旅客，不少店舖都改主打世盃相關的國家隊T恤或頸巾，也有世盃官方產品專賣店。瓦其夫市集於世盃期間更獲政府批准24小時營業，因此這裏不少餐廳食肆都可賽後入夜招待遊客。

本報記者多次來到瓦其夫市集視察，發覺可分成多個區域，包括主要賣精品、布料或金器的市集，有如旺角女人街般，同時劃分一個專賣當地女性服飾的「Souq Hareem」，還有食肆和售賣獵鷹的店舖（見另稿）等。

有售賣頭巾及世盃精品的店員稱，過去一個月在世盃旅客到訪後，銷情的確不錯，以世盃T恤最熱賣，最受歡迎的國家隊主題除「南美雙雄」阿根廷與巴西，還有與卡塔爾同來自阿拉伯世界的沙特阿拉伯及首闖世盃4強的摩洛哥。

位於內街的女性服飾店舖區域，雖人流相對較少，不過該區店員Mylene稱，生意於這段時間也有增加，「相比兩三個月前，現在有不少遊客會來這裏買手信，有些是為公司同事而買」。這名在卡塔爾生活10年的菲律賓人透露，當中墨西哥女球迷是大客戶，「她們很喜歡傳統手信，我也有賣過一些連身長裙給中國、韓國或日本顧客，但怎樣都不及墨西哥客人多」。為應付世盃客，她任職的店舖營業時間也延長至晚上10時關門，平均每日營業12小時，笑言自己因而沒有假期，「唯有在世界盃後才放大假吧」。

世界盃為卡塔爾帶來的衝擊，Mylene稱眾多外國遊客來到後，感覺多了不少本地女性會帶小孩出現在街頭，「這情况在世盃前是很少見，以前女性多留在家」。她續稱這段時間公眾地方可讓旅客隨便拍照或拍攝，情况也前所未見，「以前在卡塔爾不能沒批准下在街上隨便拍照，尤其拍到女人」。不過她相信當世盃結束後人流回復到2、3個月前，上述情况將打回原形，「始終阿拉伯人思想很傳統，不會輕易改變，就算舉行了世界盃，也未必可改變他們根深蒂固想法」。

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