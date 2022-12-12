足球︱球場灑水致提前互射12碼　聖若瑟挫男拔萃重奪D1冠軍 (21:46)

男拔萃今仗完半場前打破悶局，中場向宇庭右路底線突破過數人入小禁區，回傳門前的翼鋒夏蔭環掃入。聖若瑟易邊後加快節奏，在下半場中段一次右路傳中攻勢，由後備入替的中場楊棟棋接應隊友二傳頂入扳平。在球賽完場前一分鐘，石硤尾公園球場準時晚上6時開始灑水保養，球證與兩隊商討後決定直接完場射12碼。兩軍首五輪各有兩球射失，最終男拔萃第6輪再「宴客」，聖若瑟逾10年來首奪D1冠軍。

D1足球賽今年是相隔兩年復辦，救出兩球12碼的聖若瑟門將張桂華，直言慶幸賽事搞得成，「球隊擺了很多心機，最終出來的結果都很滿意」。這名港甲高力北區的正選門將，又說道灑水之下撲12碼「真係好凍，等對方走來（操刀），自己要食風，身體都不舒服」，但他指早有信心大顯身手：「你見世界盃很多12碼都是龍門救到，自己都有去偷師，如最後一球都是假身向左再撲向右。」

至於早前曾替港超球會東方出戰菁英盃及亞協的楊棟棋，就表示自己想將速度帶回學界比賽。他指聖若瑟末段氣勢較好，為未能用補時爭取入球感不值，又笑言灑水射12碼這件事「很香港」。

季軍戰方面，西島中學1：1逼和喇沙書院後，再互射12碼贏5：4。今日4強隊伍將躋身明年2至3月的精英賽，上屆精英賽冠軍南島則未能衛冕。

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