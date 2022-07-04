傑運｜體壇奧斯卡提名期展開　楊文蔚信何詩蓓再膺「星中之星」　世運金牌張家瑋盼獲提名 (19:14)

新一屆傑運繼續設有4個組別的獎項，包括香港傑出男、女運動員、最佳運動組合及最佳運動隊伍。其中傑出男、女運動員如上屆一樣，分別有最多5名運動員獲獎，當中得票最高的男和女運動員，將成為「星中之星」殊榮。

至於最佳運動組合設有3個得獎組合，最佳運動隊伍則有1隊獲獎。每個體育總會可就上述4個組別的獎項，各提名1位運動員或1個組合/隊伍參選。體育總會提名期由即日起，至明年1月11日截止。傑運將於明年2月11日起接受公眾人士網上投票，有關詳情稍後公布，而選舉結果將於明年4月18日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮中揭曉。

跳高女將楊文蔚、桌球手張家瑋、乒乓球一哥黃鎮廷及啦啦隊選手余世彥，4名港將亦有出席記者會，分享近况。楊文蔚6月出戰本地賽熱身時膝部受傷，檢查後發現左膝十字韌帶（ACL）撕裂，繼2019年5月右腳阿基里斯腱撕裂後，再受重創需要開刀。

這名28歲港將表示傷勢康復進度良好，若測試肌力結果理想，明年2月便可恢復跳高訓練，或於3月復出參賽，但有待教練跟港隊完成澳洲集訓後才可落實。她續指，希望趕及爭奪明年的杭州亞運資格，但現時目標只得突破自己的個人最佳成績（PB）1.88米，「我心無雜念，只想跳到1.9米，希望明年有個全新的楊文蔚」。

提到「星中之星」的心水人選，楊文蔚相信「女飛魚」何詩蓓可以「冧莊」，因對方「在東京奧運之後，好似冇輸過」。她續指，覺得近年屢破港績的長跑好手黃尹雋，以及跳遠一姐俞雅欣，有望獲田總提名角逐「十傑」。

至於早前在世界運動會贏得港隊歷來首面英式桌球金牌的張家瑋，直言過往只被提名青少年傑出運動員，他亦盼獲桌總提名角逐「十傑」，因為這是對運動員的肯定。他表示明年將繼續專注業餘世界賽和亞洲賽，並會出戰Q school爭取職業資格。

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