世界盃︱6球會4強演內訌戰　拜仁偕國米連續11屆決賽插旗 (11:28)

拜仁與國米過去擁眾多世盃決賽國腳的主因，當然是自1982年起，過去10屆決賽有7次其中一方為德國隊（或前身西德隊）或意大利隊。另一方面，球員近年流動至不同聯賽的機會日增，這些大球會亦不乏其他國籍的球員。如今屆德軍雖分組賽出局，意國甚至決賽周不入，但國米仍有阿根廷籍前鋒拿達路馬天尼斯與克羅地亞中場波索域周三凌晨互撼，拿達路賽前表明不能輕視經驗豐富的「格仔兵」。至於之後一晚，要視乎法國隊排陣，以及摩洛哥隊翼衛馬沙拉奧的康復進展，始知拜仁內訌能否場上上演。

除了上述兩支德、意勁旅，法甲巴黎聖日耳門、西甲馬德里體育會、英超熱刺及韋斯咸都肯定會有球員在下周一凌晨決賽賽後領獎牌。皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯、車路士等就要視乎賽果能否延續近屆走勢。

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