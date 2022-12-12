世界盃｜尼馬公開與隊友私訊對話　鼓勵隊友更強姿態回歸 (11:21)

尼馬在IG限時動態中，上載自己跟馬昆賀斯、堤亞高施華和洛迪高高斯的私訊內容。巴西隊在馬昆賀斯極刑中柱彈出後肯定出局，但尼馬在私訊仍關心這名28歲中堅，表示「我是你的球迷，一球12碼不會改變我對你的看法，希望你知道我會一支持你」。馬昆賀斯坦承失望，指12碼是他們追夢路上的障礙，他亦需時平復心情，「我們知道彼此經歷了甚麼，才能走到這一步，這真是傷得很重」。

尼馬對38歲的堤亞高施華則感到內疚，又指自己渴望為這名老大哥及39歲的丹尼爾贏得冠軍，惟最終美夢落空。施華明言這是自己最後一屆世界盃，人前堅強的他，在訊息也顯示脆弱一面，他說：「這比我想像中更難過，我實在難以承受這種痛。我不敢相信我們輸了！每次我想到這點，我都很想哭。」

至於洛迪高高斯早前射失12碼後，曾在Twitter連出7條帖文道歉，表示球隊出局是其生涯最重打擊。尼馬亦有鼓勵這名視自己為偶像21歲的前鋒，「我在職業生涯中犯過不少錯，但我每次都能從中學習，繼續進步。輿論和壓力只會讓你變得堅強，你要記得我對你說過的『為巴西贏一座大力神盃』」。

洛迪高高斯為葬送尼馬的世盃夢而道歉，又盼對方可留效國家隊，在下屆賽事捲土重來。尼馬也難得開玩笑，他說：「不會道歉，但下次我教你射12碼吧！」這名30歲星將直言，公開對話的舉動未經對方許可，但仍希望大家知道「森巴軍團」有多團結，他指球隊會強勢回歸，又表示為身為巴西人而自豪。他又不忘感謝主帥鐵迪，稱永遠記得他要求自己「意志堅強」。

另外，巴西名宿「大哨」朗拿度也在IG鼓勵後輩，表示球隊把國家團結起來，又盼外界不要怪罪球員，「根據經驗或簡單地設身處地地想一想，2億多巴西人的期望有多麼沉重」，又指尼馬追平「球王」比利的紀錄，成為巴西隊的神射手，不能否定其才華、能力和偉大。

曾兩度帶領「森巴軍團」贏得世界盃冠軍的朗拿度，表示球賽就如人生，而球場也是另一個學習的場所，他亦寄語後輩「跌倒，起身，然後再來。尊重規則，並突破限制吧」。

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