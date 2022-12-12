世界盃｜葡萄牙出局後首開腔　C朗稱「夢想完結」　國際賽生涯添問號 (00:44)

C朗說：「贏取世界盃是我的職業賽生涯中最大野心的目標。幸運地，連同葡萄牙隊在內，我曾在國際賽不同層面上贏過很多冠軍，但始終會以祖國為先，而世盃就是我的最大夢想。」他續指出：「過去16年，我曾五度出席世界盃，與很多優秀球員並肩作戰，又獲得以百萬計的葡萄牙同胞支持。我一直全力以赴。我從不會逃避戰鬥，永遠會為那夢想奮戰。」惟他接着說：「現已沒太多可說了。謝謝你，葡萄牙。謝謝你，卡塔爾。夢想在持續的時候是美好的……現在，是時候成為一名優秀的顧問，讓每個人為此下結論好了。」

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