世界盃｜葡萄牙出局後首開腔　C朗稱「夢想完結」　國際賽生涯添問號 (00:44)

葡萄牙隊昨晨（11日）在世界盃8強以0：1不敵摩洛哥隊，大有機會是最後探戈的基斯坦奴朗拿度（C朗），爭標夢碎後情緒崩潰，在球員通道痛哭，教練費蘭度山度士賽後稱，從沒後悔將C朗先列後備。C朗昨晚在社交平台開腔，雖表明從沒放棄奪得世盃的最大夢想，但稱「不幸地，這夢想昨天已完結」，為他的國際賽生涯前路添上問號。
C朗說：「贏取世界盃是我的職業賽生涯中最大野心的目標。幸運地，連同葡萄牙隊在內，我曾在國際賽不同層面上贏過很多冠軍，但始終會以祖國為先，而世盃就是我的最大夢想。」他續指出：「過去16年，我曾五度出席世界盃，與很多優秀球員並肩作戰，又獲得以百萬計的葡萄牙同胞支持。我一直全力以赴。我從不會逃避戰鬥，永遠會為那夢想奮戰。」惟他接着說：「現已沒太多可說了。謝謝你，葡萄牙。謝謝你，卡塔爾。夢想在持續的時候是美好的……現在，是時候成為一名優秀的顧問，讓每個人為此下結論好了。」
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