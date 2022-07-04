世界盃直擊｜卡塔爾報紙重視摩洛哥勝C朗　頭版強調「首支阿拉伯語國家隊入4強」 (22:30)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

本報記者向多名長年在卡塔爾生活的世盃職員及市民了解當地報紙生態，他們都表示卡塔爾市民早已習慣網上看新聞或免費瀏覽報章的電子版，極少會買實體報紙，因此市內一般便利店都近乎沒有報紙，要去到「家樂福」等大型超市才有報章售賣。

在卡塔爾約有10多份報章，大部分是阿拉伯語，根據受訪者提供的資訊，卡塔爾約有7份英文報紙或有英文版本，當中較多讀者為《Gulf Times》、《The Peninsula Qatar》和《Qatar Tribune》，今日（11日）頭版均為摩洛哥晉身世盃4強，起用「奇迹」、「大躍進」、「夢想成真」等字眼，或以摩洛哥隊外號「Atlas Lions（阿特拉斯雄獅）」配「怒吼」，並強調「首支阿拉伯國家隊入4強」。 反觀C朗緣盡世盃只佔很小篇幅，《The Peninsula Qatar》更沒有使用這名球星離場哭泣等任何相片，取而代之圖文並茂大篇幅報道摩洛哥等阿拉伯球迷於卡塔爾狂歡盛况。至於稍後舉行的「英法大戰」賽果，僅放在內版報道。

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