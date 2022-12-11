世界盃｜賓施馬返皇馬開操　料不會返法國大軍　摩洛哥球迷祝捷變騷亂 (20:26)

應屆金球獎得主賓施馬原本強勢代表法國參加世界盃，卻在開賽前夕在練習時受傷，雖然他決定主動退隊，惟教練迪甘斯沒將他剔除大軍以外，亦未有補選球員，令外界一度揣測他仍有機會在淘汰賽階段復出。

他日前已返回皇家馬德里，今晨和不用出席世盃的卻奧斯、阿拉巴、丹尼施巴路斯及盧卡斯華斯基斯等10名球員，在教練安察洛堤督師下輕度練習，故料賓施馬將不會重返法國大軍出戰世盃4強鬥摩洛哥隊，甚至往後的決賽或季軍戰。

此外，法國和摩洛哥隊打入世盃4強後，兩軍數以千計球迷在巴黎香榭麗舍大道慶祝時發生衝突，其間有人搗毀商店並與警察打架。警方其後施放催淚彈驅散滋事者。另外，摩洛哥球迷也在卡薩布蘭卡、倫敦、紐約和米蘭等城市祝捷期間發生騷亂，其中在米蘭更發生一宗恐怖襲擊，據報一名北非球迷被一名東歐男子以刀刺傷喉嚨，並即時送院搶救，情况未明。

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