世界盃｜尼馬認巴西出局致心理崩潰　比利勉後輩：請繼續激勵我們 (19:05)

尼馬於8強戰建功，平了比利77個國際賽入球的巴西隊紀錄，但其後被克羅地亞隊扳平，「森巴兵」最終以互射12碼落敗飲恨。尼馬在Instagram寫道：「我已心理崩潰，這次敗陣對我傷害最深，它令我賽後癱瘓了10分鐘，之後失控地無法停止嚎哭。不幸地，這次傷痛將會維持非常長的時間。」

尼馬賽後曾坦承未知會否告別國際賽，比利卻期望對方繼續下去，這巴西「球王」在Instagram表示：「請繼續激勵我們，你與結束國際賽的時間仍有非常遠的距離。我定會為你將來再度取得入球而振臂歡呼。」比利最後稱，「我的巴西入球紀錄是將近50年前創下的，一直都無人能接近它。你現在做到了，我的孩子。這將讓你的成就更偉大」。

相比於尼馬，射失12碼的隊友洛迪高高斯的態度是明顯樂觀。這名皇家馬德里的21歲新星固然為巴西出局感痛楚，卻稱：「2026年世界盃會是另一回事。我會繼續保持巴西將會非常快樂的信念！這一代球員很優秀，值得在世界盃加冕。」

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