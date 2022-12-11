世界盃｜英格蘭8強出局　修夫基考慮前程　卡尼等籲留任 (14:23)

修夫基在2016年接掌英格蘭隊，並領軍踢入上屆俄羅斯世界盃4強及2020年歐國盃決賽，惟一直未能打破錦標荒。當英軍在世界盃8強負法國隊出局後，修夫基表示會思考去向：「大賽耗費心力，我要時間調整。我為球隊的表現感到驕傲，他們在這個賽事中，各方面都有很大進步」。

對於英格蘭隊在8強飲恨出局，修夫基直言眾將已竭盡全力，球隊雖敗猶榮。談及哈利卡尼關鍵12碼宴客，修夫基仍力撐對方，「輸贏都是全隊人的事。如果沒有卡尼，我們也走不到這一步」。

雖然修夫基的合約期未滿，但英軍隊長卡尼已開腔呼籲對方留任主帥一職，「我們愛修夫基，當然希望他繼續領軍，但他亦要時間下決定。己隊陣中有很多具潛力的小將，而且歐國盃亦逐漸接近，雖然現在（出局）令人傷痛，但我們要盡快振作起來」。

另外，加利尼維利、贊拿斯、伊恩胡禮等前英格蘭國腳都期望修夫基留任，曼聯名宿堅尼則指：「距離2024年歐國盃只有18個月，這支英格蘭國家隊應繼續團結一致，重拾信心」。

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