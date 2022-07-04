世界盃｜摩洛哥首闖4強　保奴冀啟發後人相信奇蹟　主帥鼓勵麾下搏盡無悔 (12:49)

雖然安尼斯利的入球助摩洛哥隊先開紀錄，但門將保奴左飛右撲、屢救險球，也是球隊勝出的功臣。保奴賽後指贏波感覺極不真實，又向記者笑言「捏我一下，我想我在做夢」。

在過去21屆世界盃中，歐洲列強12次問鼎冠軍，南美洲亦有巴西隊、阿根廷隊和烏拉圭隊三雄稱霸，47歲的歷拉古盼非洲球隊也可以定下更高目標，嘗試衝擊冠軍，「早前有人問我們能否贏得世界盃。當時我答『為何不可』？如果你不敢做夢，夢想就永遠不能成真。反正發夢不會讓你失去甚麼」。

摩洛哥隊晉級世界盃4強，突破喀麥隆隊（1990年）、塞內加爾隊（2002年）和加納隊（2010年）的成績，寫下非洲足球的新一頁。主帥歷拉古直言意義重大，他說：「重要的是，我們向下一代證明，非洲球隊都有可能打入世界盃4強，甚或者是決賽。有何不可呢？」歷拉古也埸機向球員喊話，希望麾下在4強硬撼衛冕的法國隊時，不要未戰先怯，「我想向球員傳達一個訊息，就是要有自信，全力以赴，搏盡無悔」。

保奴在今屆世界盃3度保持清白身，是歷來首名門將達成此成就，第3次獲選最佳球員的他，賽後表示「正如我們的教練所講，我們要改變想法，擺脫自卑感。己隊會讓下一代知道，摩洛哥球員有能力創造奇蹟」。

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