世界盃｜摩洛哥首闖4強　保奴冀啟發後人相信奇蹟　主帥鼓勵麾下搏盡無悔 (12:49)

摩洛哥隊今晨（11日）以1：0小勝葡萄牙隊，成為首支躋身世界盃4強的非洲球隊。門將耶辛尼保奴此役末段連續救出祖奧菲歷斯和基斯坦奴朗拿度的射門，賽後更獲選為最佳球員，而這名31歲的西維爾門將直言晉級感覺猶如做夢，又盼球隊佳績可以令下一代相信奇蹟。
雖然安尼斯利的入球助摩洛哥隊先開紀錄，但門將保奴左飛右撲、屢救險球，也是球隊勝出的功臣。保奴賽後指贏波感覺極不真實，又向記者笑言「捏我一下，我想我在做夢」。
在過去21屆世界盃中，歐洲列強12次問鼎冠軍，南美洲亦有巴西隊、阿根廷隊和烏拉圭隊三雄稱霸，47歲的歷拉古盼非洲球隊也可以定下更高目標，嘗試衝擊冠軍，「早前有人問我們能否贏得世界盃。當時我答『為何不可』？如果你不敢做夢，夢想就永遠不能成真。反正發夢不會讓你失去甚麼」。
摩洛哥隊晉級世界盃4強，突破喀麥隆隊（1990年）、塞內加爾隊（2002年）和加納隊（2010年）的成績，寫下非洲足球的新一頁。主帥歷拉古直言意義重大，他說：「重要的是，我們向下一代證明，非洲球隊都有可能打入世界盃4強，甚或者是決賽。有何不可呢？」歷拉古也埸機向球員喊話，希望麾下在4強硬撼衛冕的法國隊時，不要未戰先怯，「我想向球員傳達一個訊息，就是要有自信，全力以赴，搏盡無悔」。
保奴在今屆世界盃3度保持清白身，是歷來首名門將達成此成就，第3次獲選最佳球員的他，賽後表示「正如我們的教練所講，我們要改變想法，擺脫自卑感。己隊會讓下一代知道，摩洛哥球員有能力創造奇蹟」。
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