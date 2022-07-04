劍擊｜江旻憓加拿大站摘銀　相隔2年再踏世界盃頒獎台　花劍隊今出戰團體賽（附直播連結） (10:06)

世界排名第7的江旻憓，在新季首戰的愛沙尼亞站8強止步，與獎牌擦身而過。這名港將今在加拿大站則有好表現，憑以種子身份直入正賽的她，晉級路上未遇太大考驗，先後擊敗韓籍劍手Yu Danwoo、法國隊的Diane Von Kersenbrock、意籍的Mara Navarria和法國隊的Marie-Florence Candassamy，殺入4強。

江旻憓在4強面對有主場之利的Alexanne Verret未有手軟，以15：8大勝晉級，惟決賽面對世界排名49的意籍劍手Giulia Rizzi，她在次局已落後5：7，決勝局也一直無法「單燈」得分，終以9：15吞敗，屈居亞軍。這面銀牌是江旻憓自2019年後，再於世界盃分站上頒獎台，她該年曾於古巴站和西班牙站兩奪冠軍，同年更升上世界第1。至於男重的何瑋桁和女重的佘繕妡，則於正賽首圈止步。

另外，香港男、女子花劍隊今日分途出戰團體賽，男花在世界盃日本站16強鬥烏克蘭隊（直播連結）、女花在世界盃塞爾維亞站32強對埃及隊（直播連結）。

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