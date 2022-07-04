世界盃｜卡尼12碼宴客　麥巴比瘋狂恥笑焫㷫英迷　軒達臣相信隊友可走出挫敗變強 (11:18)

卡尼在54分鐘極刑中鵠，在國際賽累積射入53球，追平朗尼的紀錄並列隊史神射手。當他末段主射關鍵12碼前，麥巴比已無故跑到龍門前，跟門將洛里斯交頭接耳，此時已然有網民笑稱洛里斯和卡尼在熱刺是多年隊友，用不着他給予意見。當卡尼操刀射門一飛沖天，麥巴比更被拍下開懷大笑的樣子。有英軍球迷在社交平台酸溜溜地表示，「每個人都在吹奏他，但他全場隱形也可以贏波，當然會笑出來」，又有球迷指他的反應幼稚。

至於英軍主將佐敦軒達臣賽後表示，球隊已為世界盃付出所有，可惜未能勝出。這名利物浦中場也不忘鼓勵隊友振作，「我們知道卡尼為球隊射入多少12碼，為球隊貢獻了入球。卡尼是世界級的射手，是我們的隊長，沒有他，我們根本不會走到這裏，我肯定他將會因此變得更強」。

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