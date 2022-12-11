世界盃｜C朗哭別爭標夢　葡軍主帥稱「無悔將他列後備」 (09:15)

C朗5度出戰世界盃，惟他在2006年得殿軍、2010年16強、2014年分組賽止步、2018年16強，到今屆於8強出局，這名3 7歲星將始終無緣大力神盃。他在此役下半場51分鐘後備入替，全場10次觸球及一次起腳，惟無功而還，葡軍出局後，他更難掩傷痛，步出球場已雙眼通紅，在球員通道更掩面痛哭。

葡軍領隊山度士賽後表示，自己和C朗是對球隊出局最難過的人，但他從不後悔將對方列作後備，「我不後悔，我認為這是一支在對陣瑞士隊時表現出色的球隊。C朗是一名偉大的球員，當我認為有必要的時候，他入替了，所以我沒有遺憾。」

C朗女友喬治娜洛迪古絲在社交平台IG發限時動態，再次炮轟領隊山度士用人不當，「今天你的朋友和教練做出錯誤的決定，他把你放入場後看到改變，但為時已晚，不能低估世界上最好的球員」。

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