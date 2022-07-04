世界盃直擊｜阿拉伯球迷聚首市集慶祝摩洛哥首闖4強　高呼向C朗說再見（有片） (06:32)

非洲球隊摩洛哥今晨（11日）擊敗葡萄牙隊歷史性殺入世界盃4強，在卡塔爾大型市集內，有眾多摩洛哥與卡塔爾等同為阿拉伯人的球迷們，完場後立即狂歡，更不忘高呼向對方頭號球星基斯坦奴朗拿度（C朗）說再見。

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

在多哈的瓦其夫市集，當完場一刻立即有來自摩洛哥、卡塔爾及其他中東等阿拉伯語球迷一同歡呼，即場舉辦小型巡遊走到市集地標的「金手指」雕塑下大肆慶祝，不少人身穿摩洛哥球衣，手持這支北非球隊的國旗或頸巾。

這班群眾慶祝時，嗌的口號不忘諷刺對手球星C朗已離開今屆世盃，例如用意大利語說「再見」，又參考今屆在卡塔爾的地鐵潮語「Metro, this way」，指向出口方向說成「Cristiano, this way」。

在卡塔爾工作的摩洛哥籍球迷Omar表示，很享受自己的國家首次躋身世盃4強，亦難忘最近兩仗不同阿拉伯國家球迷都齊心支持和為摩洛哥慶祝，「能夠先後擊敗西班牙和葡萄牙，對於我們這班球迷來說是甜蜜的一刻，尤其上屆俄羅斯我們在分組賽未能出線（排榜尾），所以今晚真的很驚喜、很瘋狂」。

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