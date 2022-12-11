世界盃｜卡尼關鍵12碼射失　法國2：1險勝英格蘭躋身4強 (05:00)

衛冕之師法國隊今晨（11日）於世界盃8強大戰，憑前鋒基奧特的頭槌奠勝，以2：1險勝末段有哈卡利尼射失12碼的上屆殿軍英格蘭隊，4強將遇非洲「黑馬」摩洛哥隊。

法國開賽初段採取主動，多次於左路威脅「三獅軍團」，至17分鐘，中場曹亞文尼突離門逾20碼遠射，直飛網仔「收死」對方門將比克福特，為「高盧雄雞」先拔頭籌。及後逐漸站穩陣腳的英軍開始搶回中場控制權，不時於右路靠翼鋒布卡約沙卡發難製造機會。26分鐘，英軍射手哈利卡尼於右路欲殺入禁區，被法國中堅烏柏美卡奴踢跌，球證當時未有吹罰，但因犯規位置介乎禁區界線之間，經VAR覆核下因犯規地點在禁區外，未判罰12碼之餘，亦因球證誤判而未獲罰球。最終半場法軍以1球領先。

下半場兩軍互有攻守，47分鐘，英軍中場祖迪比寧咸一記冷箭，被法國門將洛里斯撲出。54分鐘，沙卡在禁區內被曹亞文尼踢跌，球證判罰12碼，卡尼主射中鵠扳平，個人以54個國際賽入球，超越名宿朗尼獨佔隊史入球紀錄。惟僅1分鐘後，法國幾乎再度領前，後衛祖利斯古迪大腳傳中，中場拉比奧特快射被比克福特及時救出。

69分鐘，三獅中堅哈利馬古尼接應佐敦軒達臣罰球右路傳中，近門頂中柱彈出。77分鐘，法國左閘迪奧靴南迪斯傳中，奧士文尼迪比利頭槌二傳予基奧特近門凌空抽射，雖逃不過比克福特的十指關，但他1分鐘後隨即接應基沙文的傳中，力壓馬古尼頭槌頂入，助球隊再次領先，個人亦攻入國際賽第53球，續刷新隊史入球紀錄。

其後積極反撲的英格蘭憑後備上陣僅數分鐘的中場美臣蒙特在禁區內被迪奧靴南迪斯撞跌，球證經VAR覆核後判12碼，惟再次主射極刑的卡尼射門一飛沖天，未能平反敗局。隨着末段落場的前鋒拉舒福特，最後一擊主射罰球僅僅高出，最終法國以2：1險勝，延續衛冕之路。