世界盃直擊：圖輯｜球迷入鄉隨俗　潮戴中東頭巾 (22:50)

卡塔爾世界盃最常見入場球迷其中一個造型，就是「入鄉隨俗」模仿當地中東人士或「油王」包頭巾，不少更會將頭巾添加世盃元素，用上祖國的國家隊主色或有球星名字，令造型別樹一格，甚至會連同着「國家隊」的白袍入場。不過當球迷旅客的頭巾戴法不正確，有時會立即被當地熱心市民上前糾正。