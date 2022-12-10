世界盃直擊：圖輯｜球迷入鄉隨俗　潮戴中東頭巾 (22:50)

卡塔爾世界盃最常見入場球迷其中一個造型，就是「入鄉隨俗」模仿當地中東人士或「油王」包頭巾，不少更會將頭巾添加世盃元素，用上祖國的國家隊主色或有球星名字，令造型別樹一格，甚至會連同着「國家隊」的白袍入場。不過當球迷旅客的頭巾戴法不正確，有時會立即被當地熱心市民上前糾正。
明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊
相關新聞：世界盃直擊｜摩洛哥傳媒賽前「大集氣」 盼重演36年前歷史再挫葡軍闖4強
相關新聞：世界盃｜尹戈爾奇招未竟全功 滿意荷蘭踢出部署 美斯不滿橙軍高Q大棍
相關新聞：世界盃｜阿荷戰17黃破紀錄 美斯斥西班牙球證水平低 門將馬天尼斯質疑報復
相關新聞：世界盃直擊：手記｜阿根廷激戰荷蘭劇力萬鈞 場內樂極生悲傳媒同業猝逝
相關新聞：世界盃︱美國知名記者球場內猝斃 曾寫占士首個專訪 上月撐同志平權一度被扣留
相關新聞：世界盃︱克羅地亞右閘零封雲尼斯奧斯 獲主帥點名今場最佳 些路迪勢高價套現
相關新聞：世界盃｜尼馬暗示或退出巴西隊 更衣室內傳與隊友避談去留
相關新聞：世界盃︱阿根廷互射12碼挫荷蘭 相隔8年再闖4強 美斯建功看齊戰神
相關新聞：世界盃直擊︱世盃8強大戰一票難求 無飛球迷場外與「黃牛」角力