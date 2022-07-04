世界盃直擊｜摩洛哥傳媒賽前「大集氣」　盼重演36年前歷史再挫葡軍闖4強 (21:15)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

來到卡塔爾直擊世盃的逾20名摩洛哥傳媒，賽前聚集到傳媒中心大堂，接受該國的國營電視台訪問為國家隊打氣。問到今仗看法，摩洛哥國營電視台SNRT的記者Soufiane Rachidi向本報記者說：「對葡萄牙肯定是難應付，但我們都知道摩洛哥在1986年墨西哥世界盃，曾經在分組賽以3：1擊敗葡萄牙，我們希望球隊能重演這一幕」。基斯坦奴朗拿度（C朗）上仗退居後備成焦點，Soufiane稱若對手賽前出現問題，無疑對摩洛哥更有利，但他相信這名葡萄牙球星會在這仗登場。

Soufiane透露，摩洛哥躋身8強後，摩洛哥國王穆罕默德六世都有走上街頭與民同歡，一起支持球隊，「國王有發訊息給摩洛哥球員和教練團，稱所有摩洛哥人都為球隊的表現感到驕傲，首次打入世盃8強是達成了國民的夢想」。他亦為今次能首次見證國家隊打入世盃8強感自豪，希望球隊愈走愈遠踢更多賽事，「我敬佩所有摩洛哥國腳，由阿舒拉夫、門將耶辛尼保奴以至一眾前鋒都是」。

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