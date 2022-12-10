世界盃︱美斯向老馬致敬　「我相信他在遠方看着我」 (20:20)

美斯今屆接連打破馬拉當拿過往在世盃的個人紀錄，包括上陣次數、入球及製造入球。昨仗射入歷來個人世盃第10球的他，亦追平另一阿根廷名宿巴迪斯圖達的隊史紀錄，在餘下兩仗賽事有望獨佔鰲頭。

這名已表明今次是他世盃最後探戈的35歲球王，能否打破宿命首次捧起大力神盃仍是未知數，不過他昨賽後向昔日曾領「藍白軍」於1986年封王的已故球王馬拉當拿致敬︰「我相信他正在遙遠的他方看着我，希望我能複製當年的成就，走到最後。」而他亦不諱言此仗擊退荷蘭相當艱難，「對手很頑強，曾一度令我們陷入困境，當看到拿達路（馬天尼斯）射入致勝12碼時，我才真的鬆一口氣」。

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