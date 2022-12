世界盃︱美國知名記者球場內猝斃　曾寫占士首個專訪　上月撐同志平權一度被扣留 (16:56)

相關新聞:世界盃直擊:手記|阿根廷激戰荷蘭劇力萬鈞 場內樂極生悲傳媒同業猝逝

美國足總、華荷的妻子均在網上確認華荷離世的消息,「雅虎體育」記者Henry Bushnell指在今晨阿根廷對荷蘭的8強加時階段,坐同一排的華荷突感身體不適,身體仰後,與座椅一同倒地。報道指救護人員到場後曾為他施心肺復甦20分鐘,在兩隊互射12碼後才被抬離現場。

49歲的華荷被認為是美國其中一位最知名的體育記者,雜誌Sports Illustrated首個與NBA球星勒邦占士的封面訪問便出自他手筆,占士在網上悼念時指是體壇一大損失,亦憶起2002年自己讀高中受訪時的細節。華荷後來改為專門報道足球消息,曾出版有關英格蘭名宿碧咸當年登陸美職聯的書籍,卡塔爾是他第8次採訪的世界盃。

華荷在分組賽階段,曾因穿有支持同志平權的彩虹上衣而被禁入場,曾被拘留近半小時。其弟Eric表示兄長之後曾多次收到死亡恐嚇,亦一度質疑他是被殺。華荷日前表示自己本周兩度求醫,患上支氣管炎,新冠病毒測試結果則呈陰性。

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

LeBron James offered his remembrance of journalist Grant Wahl tonight in Philadelphia. Wahl, who died at the age of 48 while covering the World Cup in Qatar, wrote the first Sports Illustrated cover story on James - “The Chosen One” - when LeBron was still a teenager. pic.twitter.com/mZIMx1TJiB