世界盃︱美國知名記者球場內猝斃　曾寫占士首個專訪　上月撐同志平權一度被扣留 (16:56)

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美國足總、華荷的妻子均在網上確認華荷離世的消息，「雅虎體育」記者Henry Bushnell指在今晨阿根廷對荷蘭的8強加時階段，坐同一排的華荷突感身體不適，身體仰後，與座椅一同倒地。報道指救護人員到場後曾為他施心肺復甦20分鐘，在兩隊互射12碼後才被抬離現場。

49歲的華荷被認為是美國其中一位最知名的體育記者，雜誌Sports Illustrated首個與NBA球星勒邦占士的封面訪問便出自他手筆，占士在網上悼念時指是體壇一大損失，亦憶起2002年自己讀高中受訪時的細節。華荷後來改為專門報道足球消息，曾出版有關英格蘭名宿碧咸當年登陸美職聯的書籍，卡塔爾是他第8次採訪的世界盃。

華荷在分組賽階段，曾因穿有支持同志平權的彩虹上衣而被禁入場，曾被拘留近半小時。其弟Eric表示兄長之後曾多次收到死亡恐嚇，亦一度質疑他是被殺。華荷日前表示自己本周兩度求醫，患上支氣管炎，新冠病毒測試結果則呈陰性。

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