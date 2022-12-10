劍擊世界盃｜張家朗內訌戰挫崔浩然後16強出局　女重雙姝今晚接戰 (14:18)

港隊共派出12人出戰男子花劍世界盃日本站，當中崔浩然和楊子加從預賽突圍，偕憑世界排名直入正賽的張家朗及蔡俊彥今日出戰64強。

至於張家朗和崔浩然在首圈分別擊退法籍劍手，在32強合演「港隊內訌」，兩人在首局鬥得激烈，張家朗以6：4稍稍領先，這名東京奧運冠軍次局穩守突擊連取4分，但崔浩然不斷搶攻施壓，一度追至8：11，但張家朗最終仍以15：10過關。

世界排名第6的張家朗，在16強面對美籍劍手陳海翔一直處於落後，次局一輪急攻下反超11：10，惟對手連奪3分，這名港將終以12：15吞敗出局。

蔡俊彥和楊子加就雙雙於首圈止步，前者以12：15意外不敵韓籍劍手崔民瑞，後者以11：15負埃及隊7號種子Mohamed Hamza。

至於重劍世界盃將於今晚舉行正賽，港將江旻憓及佘繕妡在女子組首圈分途鬥韓籍劍手，何瑋桁則於男子組首圈硬撼哈薩克籍8號種子Ruslan Kurbanov，爭取晉級。

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