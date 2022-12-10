世界盃直擊：手記｜阿根廷激戰荷蘭劇力萬鈞　場內樂極生悲傳媒同業猝逝 (15:40)

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

這場世界盃8強重頭戲於路薩爾地標球場舉行，本報記者有幸做座上客，從打氣聲和反應，場內觀眾顯然絕大部份都是支持阿根廷，僅得其中一邊龍門後方一小角，看到集中了一班着荷蘭橙色球衣的球迷，因此比賽過程四周遍佈為阿根廷高歌，入球時狂歡、錯失良機時感嘆的觀眾聲。

當阿根廷領先2：0時，記者與身邊行家都以為可以「準時收工」，開始查找球場回程接駁巴士開出時間後，荷蘭卻在最後19分鐘連追兩球扳平而要「OT」。不過這場比賽雙方出現多次衝突，又有球迷試圖闖入球場，劇情都算豐富，即使踢到當地時間夜深，場內觀眾依然精神，結果荷蘭在互射12碼收到全場眾多柴台聲下，被如有佔「主場」之利的阿根廷笑到最後。

不過在加時階段，記者附近的傳媒看台上突然傳來一陣騷動，身邊一眾傳媒由專注看比賽，都立即一致轉移視線望向左邊看台一段時間，但離事發地點仍有點距離，起初大家都是不知何事純粹八卦遠望，只是看到有記者和球場保安陸續將一些椅子搬走，然後就有急救員和職員來到看台直至完場。現場經行家打聽，才得悉有傳媒疑身體不適要急救，當時大家還半說笑稱這場比賽過程「襟爆平安鐘」，心臟負荷也吃不消隨時要「call白車」，豈料不幸言中。

賽後收到網上新聞證實，美籍記者格蘭華荷 （Grant Wahl）於這場賽事加時在傳媒看台突然倒地昏迷，因此在場人士才立即搬開椅子，讓急救及醫護人員即場進行了20分鐘心肺復甦，但賽後送院治理證實不治，終年48歲，令賽事蒙上一片陰影。生命無常，願逝者安息。

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