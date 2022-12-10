世界盃｜尹戈爾奇招未竟全功　滿意荷蘭踢出部署　美斯不滿橙軍高Q大棍 (10:37)

阿根廷隊星將美斯一傳一射，在73分鐘助球隊領先2：0，看似勝券在握，惟尹戈爾在78分鐘作出換人，以身高1.97米的中鋒韋格賀斯入替迪比，以高空攻勢轟炸敵軍後防。韋格賀斯入替僅5分鐘就接應貝侯斯的傳中球頂入，末段補時10分鐘下，荷蘭隊在最後一擊於禁區頂獲得罰球，中場古普美拿斯未有直射，反而短傳予韋格賀斯，後者近門左腳射地波入網，個人梅開二度，亦是這名中鋒首於國際賽起孖，助荷蘭逼和2：2結束法定時間，須進入加時。

雖然荷蘭隊最終在互射12碼輸3：4，但尹戈爾仍大讚麾下踢出部署，並指由落後0：2，到追成平手2：2是了不起的成就，「我們不能怪責自己，我們已經準備好一切，但（輸球）也是比賽的一部分。我的球員戰鬥到最後，他們現在更衣室筋疲力竭。他們付出了一切，我為此感到自豪」。

尹戈爾今年4月驚傳罹患前列腺癌，他向球員隱瞞病情並偷偷抗癌，最終成功領軍出戰世界盃。荷蘭隊在他第三度執教下，20場比賽在法定時間得14勝6和的不敗成績。他在世界盃後約滿卸任，將由朗奴高文將接替主帥一職。他續指，「在我的領導下，國家隊踢了20場比賽，沒有（在法定時間內）輸過。你不能說我們做得不好……我只想感謝所有人，這是我職業生涯中帶過的最好團隊，也是人生晚年一份意外的禮物」。

不過，這場賽事火藥味濃，美斯射入12碼後曾轉向荷蘭隊的後備席慶祝，賽後亦似乎跟尹戈爾及其副手發出爭拗，這名阿根廷星將也不屑尹戈爾戰術大師之名，「尹戈爾說荷蘭隊踢出精彩的足球，但他做的只是把一班高大的人放落場，再長傳急攻」。美斯在賽後接受訪問途中，更一度向鏡頭外爆粗大叫：「白痴，你在看甚麼？」至於阿根廷門將達米安馬天尼斯在球隊晉級後，則繼續嘲笑尹戈爾，「我聽過他說荷蘭隊在互射12碼有優勢，我認為他可以閉嘴了」。

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