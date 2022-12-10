世界盃｜尼馬暗示或退出巴西隊　更衣室內傳與隊友避談去留 (08:41)

尼馬在今屆世界盃開鑼前，已表示不肯定會否最後一次出戰世界盃，賽後接受傳媒提問時再說：「我不想在一時之間作任何決定，要考慮怎樣對國家隊及自己最好。我此刻不會關上國家隊的大門，但亦不會100%說我會回來。」尼馬今仗加時攻入開紀錄一球，追平球王比利的巴西隊史入球紀錄，主帥鐵迪指尼馬會是互射12碼第5個操刀的球員，但未等到他上場，球隊便率先出局。尼馬完場後掩面痛哭，要由隊友安慰，但場上亦有接受敵鋒比列錫兒子的擁抱。

巴西網媒UOL報道，尼馬在更衣室內表示無法理解球隊落敗的原因，亦迴避與隊友談及個人去留，大軍在完場後近兩小時始步出更衣室。39歲老將丹尼爾表示：「我相信自己已戰畢最後一次世盃，但不認為尼馬也一樣。他仍非常熱愛足球，而足球亦需要他，尤其是巴西足球。」38歲隊長堤亞高施華同樣稱：「很遺憾我不會以球員身份贏（世界盃）冠軍，但未來以其他身份還是有機會的。」任教森巴兵6年半的主帥鐵迪就重申，自己離職的決定不會改變。一眾巴西隊職球員今午會乘專機離開卡塔爾，旅歐球員將在倫敦的中途站離開大軍。

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